بالفيديو.. دهس جندي إسرائيلي قرب القدس.. ومقتل منفذ العملية
قُتِلَ، اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني بينما أصيب جندي إسرائيلي بجروح بالغة الخطورة؛ جراء قيام الفلسطيني بعملية دهس قرب حاجز بيت حورون (بيت عور)، إلى الغرب من القدس.
وحسب موقع "الحرة"، أوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجندي خضع لعملية جراحية، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن منفذ عملية الدهس قد قُتِل عندما أطلق عليه النار.
وأعلنت الشؤون المدنية الفلسطينية أن منفذ العملية يدعى حابس عبدالحفيظ يوسف ريان، ويبلغ من العمر 54 عامًا، وهو من سكان بلدة بيت دقو في قضاء رام الله.
وتصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية مؤخرًا، وقُتِل في الضفة الغربية، منذ مطلع الشهر الحالي، 29 فلسطينيًا وثلاثة إسرائيليين، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس".
وأغلق الجيش الإسرائيلي المعابر مع الضفة الغربية، الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، مستثنيًا الحالات الإنسانية.