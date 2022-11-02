بالفيديو.. دهس جندي إسرائيلي قرب القدس.. ومقتل منفذ العملية

وتصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية مؤخرًا، وقُتِل في الضفة الغربية، منذ مطلع الشهر الحالي، 29 فلسطينيًا وثلاثة إسرائيليين، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس".