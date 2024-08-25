أصاب المسؤول السابق عن "الأمراض المعدية" بأمريكا.. ما هو "فيروس غرب النيل"؟

كما يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة، بما في ذلك التهاب السحايا والشلل والوفاة، لكنها أكثر ندرة؛ إذ إنها تؤثر على حوالى 1 من كل 150 من المصابين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا؛ علمًا بأن فوتشي يبلغ من العمر 83 سنة.