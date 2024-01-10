بعد كوارث العام الماضي.. موجة باردة بأمريكا تقتل 3 أشخاص ومتوقع استمرارها لأسابيع
وسط توقعات باستمرارها لأسابيع في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة على شرق البلاد وتساقط جليد كثيف على مناطق تقع شمال غرب المحيط الهادئ؛ اجتاح طقس شتوي قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء.
وذكرت تقارير السلطات ووسائل إعلام محلية أن رياحًا عاتية وبعض الأعاصير اجتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا.
وأسفرت أعاصير -وفق "رويترز"- عن وقوع أضرار بالغة في مناطق بولاية فلوريدا.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية ضربت مساحة كبيرة من الساحل الشرقي أمس الثلاثاء، وستستمر اليوم الأربعاء.
ويُتوقع هطول أمطار على مساحة كبيرة من الشمال الشرقي للبلاد؛ حيث سقطت ثلوج كثيفة في مطلع الأسبوع الجاري؛ وهو ما يزيد من خطر حدوث فيضانات كبيرة.
ويأتي الطقس القارس في أعقاب عدد قياسي من الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة وأنفقت عليها "مليارات الدولارات" العام الماضي.
وتَسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل وشركة في 12 ولاية أمس الثلاثاء.
ويستمر تساقط الجليد اليوم الأربعاء على منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى؛ حيث شهدت أجزاء كثيرة منها عواصف ثلجية يومي الاثنين والثلاثاء.