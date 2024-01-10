بعد كوارث العام الماضي.. موجة باردة بأمريكا تقتل 3 أشخاص ومتوقع استمرارها لأسابيع

وذكرت تقارير السلطات ووسائل إعلام محلية أن رياحًا عاتية وبعض الأعاصير اجتاحت مناطق بجنوب الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وأضافت أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالطقس في ألاباما ونورث كارولينا وجورجيا.