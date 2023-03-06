فيديو الدخان والطوارئ.. شاهد ما فعلته الطيور بهذه الطائرة الأمريكية وركابها
ذكرت تقارير إعلامية، أن طائرة تابعة لشركة "ساوث وست إيرلاينز" كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية، قادمة من هافانا للعودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي يوم الأحد، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك؛ إثر الاصطدام بطائر.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت قناة "إن بي سي 6 نيوز" في ولاية فلوريدا الأمريكية: إن متحدثًا باسم شركة ساوث وست إيرلاينز أكد وقوع الحادث.
وقال المتحدث لقناة الأخبار التلفزيونية، أن "رحلة ساوث وست رقم 3923 المغادرة من هافانا بكوبا متوجهة إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا صباح الأحد، اصطدمت بطيور بعد وقت قصير من إقلاعها".
وأظهرت لقطات لهواتف محمولة، الدخان يملأ الطائرة؛ بينما بدا أن الآباء المذعورين يشرحون لأطفالهم كيفية تركيب أقنعة الأكسجين.
وأنارت أضواء الطوارئ داخل الطائرة، وأظهرت لقطاتٌ مصورة إجلاءَ الركاب عبر منزلقات الطوارئ على المدرج في أكبر مطار في كوبا.
ووفق التقرير الإخباري؛ لم تقع إصابات خطيرة، وجميع الركاب كانوا بسلام على الأرض في هافانا.