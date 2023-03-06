فيديو الدخان والطوارئ.. شاهد ما فعلته الطيور بهذه الطائرة الأمريكية وركابها

ذكرت تقارير إعلامية، أن طائرة تابعة لشركة "ساوث وست إيرلاينز" كانت في طريقها إلى مدينة فورت لودرديل الأمريكية، قادمة من هافانا للعودة إلى مطار خوسيه مارتي الكوبي يوم الأحد، بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق في محرك؛ إثر الاصطدام بطائر.