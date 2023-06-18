بسبب الوثائق السرية .. "ترامب" في مرمى انتقادات "الحلفاء" الجمهوريين

وتفصيلاً، جاءت التعليقات التي شملت انتقادات حادة أيضًا من وزير دفاع ترامب السابق مارك أسبر، في برامج حوارية، الأحد، أعقبت دفع ترامب بالبراءة في محكمة في ميامي، الثلاثاء، بعد توجيه 37 اتهامًا ضده لإساءة التعامل مع أسرار حكومية.