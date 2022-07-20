دخل وسط النيران لإنقاذ محصوله.. فيديو صادم يكشف ما حدث له

كشف فيديو مرعب، لحظة دخول رجل إسباني بحفار لمقاومة النيران التي كانت تلتهم محصوله وأرضه؛ لكن ما حدث له بعدها كان صادمًا.
وحسب صحيفة "لا راسون" الإسبانية، وقع الحادث أول أمس الاثنين في بلدية تابارا بمقاطعة زامورا شمالي غرب إسبانيا.
ونقلت الصحيفة عن خدمة الطوارئ في قشتالة وليون، أن رجلًا يبلغ من العمر نحو 50 عامًا، أصيب بحروق في 80% من جسده أثناء محاولته إطفاء حريق الغابة المعلن في مقاطعة زامورا.
ويُظهر مقطع فيديو صادم، لحظة شعور الرجل باليأس؛ فدخل بحفاره محاولًا إطفاء الحريق أو إيقاف تقدمه؛ لكن بعد لحظات اختفى الرجل والحفار وسط النيران الكثيفة، وبعدها بقليل نشاهد الرجل وهو يقفز من الحفار محاولًا الفرار وهو يتعثر وسط ألسنة اللهب؛ بينما تظهر النيران وقد اشتعلت في ملابسه.
وحسب الصحيفة، تم تقديم الإسعافات الأولية للرجل في مركز الطوارئ، وبعدها نقلته مروحية إلى وحدة الحروق في مستشفى جامعة ريو هورتيجا في بلد الوليد.
وحسب خدمة الطوارئ في قشتالة وليون؛ ففي مقاطعة زامورا، لَقِيَ شخصان مصرعهما نتيجة النيران، وأصيب العديد من الأشخاص بحروق، كما تم إجلاء حوالى 4 آلاف شخص من المنطقة بسبب حرائق الغابات.