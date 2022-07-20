دخل وسط النيران لإنقاذ محصوله.. فيديو صادم يكشف ما حدث له

ويُظهر مقطع فيديو صادم، لحظة شعور الرجل باليأس؛ فدخل بحفاره محاولًا إطفاء الحريق أو إيقاف تقدمه؛ لكن بعد لحظات اختفى الرجل والحفار وسط النيران الكثيفة، وبعدها بقليل نشاهد الرجل وهو يقفز من الحفار محاولًا الفرار وهو يتعثر وسط ألسنة اللهب؛ بينما تظهر النيران وقد اشتعلت في ملابسه.