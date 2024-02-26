بالصور: "الفلاحون الغاضبون" يجتاحون أوروبا ويشتبكون مع الشرطة.. وهذه أسباب اشتعال غضبهم

ويتشارك عدد كبير من المزارعين في أنحاء أوروبا الهموم سوية، منها: ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وارتفاع الضرائب على الديزل، والواردات الرخيصة من دول خارج نطاق دول اليورو، فضلاً عن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المزارعين لمكافحة تغير المناخ.

ويطالب المزارعون بمراجعة السياسات الأوروبية التي أدت إلى ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج، وكساد البضائع والمنتجات الزراعية، والمنافسة غير العادلة مع البضائع الأوكرانية.