"ابني يتنمر على زملائه".. الجانب الآخر للقصة: "بي بي سي" تكشف معاناة أولياء أمور الأطفال المتنمرين

من مصر إلى بريطانيا، وعلى إحدى منتديات دردشة الأمهات "نات مامز"، بثت إحداهن شكوى بخصوص تصرفات ابنها الذي يبلغ من العمر أقل من أربع سنوات، تقول الأم: إن ابنها لطيف في المنزل، لكن ما إن يكون مع نظرائه يبدأ في جذبهم ودفعهم دون إصغاء للتوجيه، ويبدأ بالضحك مستهزئًا. ولم يفلح التقويم والتحفيز السلوكي المنزلي في احتوائه؛ فالصغار بطبعهم يحبذون العناد والتلاعب؛ مما جعل زملاءه يرفضون مشاركته اللعب لاحقًا. أما مسؤولو الروضة، فهم وبعدما أبدوْا تفهمًا واستعدادًا للتعاون؛ راحوا يتذمرون مع غياب ما يضمن تحسنًا قريبًا لسلوكه. فجاءت الأم تتساءل عما إذا كان لديها متنمر كامن سيهاجم الجميع؟