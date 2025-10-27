لماذا فرّ "لصوص اللوفر" إلى الجزائر ومالي؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لصوص متحف اللوفر الذين سرقوا مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو، اختاروا الجزائر ومالي وجهتين للهروب من السلطات الفرنسية لعدم وجود اتفاقيات ترحيل قضائي بين تلك الدول وفرنسا.
وقالت الصحيفة إن السلطات ألقت القبض على مشتبهين اثنين أثناء محاولتهما الصعود إلى طائرتين متجهتين إلى البلدين، في وقت تشير فيه التحقيقات إلى تواطؤ محتمل لأحد عناصر الأمن داخل المتحف، بحسب ما أوردته صحيفة التلغراف.
وأعربت النائبة العامة في باريس لور بيركو عن استيائها من تسريب تفاصيل التحقيق، معتبرة أن الكشف المبكر يضر بعمل أكثر من مئة محقق.
في المقابل، هنّأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فرق التحقيق على جهودهم، مؤكدًا أن العمل مستمر بسرية تامة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.