بداية من مايو المقبل.. أمريكا تشدّد قوانين الهجرة واللجوء وتسرّع عمليات الترحيل

وأشارت تقارير أمريكية، إلى أنه يُتوقع أن يتم تنفيذ القوانين الجديدة بداية من شهر مايو المقبل، حيث مازالت تخضع لبعض التعديلات، مضيفة أن الأنظمة الجديدة ستمنع المهاجرين الجدّد من الحصول على الإقامة القانونية (Green Card) داخل الولايات المتحدة بسهولة، ومنع عمليات الاحتيال من قبل اللاجئين والمهاجرين للحصول على الوضع القانوني والجنسية الأمريكية.