ماليزيا تغلق عدداً من المدارس بعد تسجيل آلاف الإصابات بفيروس الإنفلونزا

أعلنت وزارة التعليم الماليزية عن إصابة نحو 6000 تلميذ بفيروس الإنفلونزا خلال أيام قليلة، ما دفعها إلى إغلاق عدد من المدارس في مناطق متفرقة من البلاد حفاظًا على السلامة العامة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح المدير العام للوزارة محمد عزم أحمد أن السلطات التعليمية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأمراض المعدية منذ جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للحد من انتشار العدوى بين الطلاب. وأضاف أن المدارس تلقّت توجيهات بالالتزام بالإرشادات الوقائية، بما في ذلك تشجيع ارتداء الكمامات وتقليل الأنشطة الجماعية، مؤكدًا أن الهدف هو احتواء الفيروس دون تعطيل العملية التعليمية.
ولم تحدد الوزارة عدد المدارس التي أُغلقت حتى الآن، لكنها أشارت إلى أن الإصابات سُجلت في مناطق مختلفة، ما دفع إدارات التعليم المحلية إلى اتخاذ قرارات مؤقتة بالإغلاق تبعًا للحالة الصحية في كل منطقة.
وكانت وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت الأسبوع الماضي رصد 97 بؤرة إصابة بفيروس الإنفلونزا في أنحاء البلاد، مقارنة بـ14 بؤرة فقط في الأسبوع السابق، موضحة أن أغلب الحالات ظهرت في المدارس ورياض الأطفال. ويأتي هذا الارتفاع السريع في الإصابات وسط تحذيرات من تفشٍّ واسع للفيروس، فيما تواصل السلطات حملات التوعية وتشديد الإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية.