ماليزيا تغلق عدداً من المدارس بعد تسجيل آلاف الإصابات بفيروس الإنفلونزا

وأوضح المدير العام للوزارة محمد عزم أحمد أن السلطات التعليمية تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأمراض المعدية منذ جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للحد من انتشار العدوى بين الطلاب. وأضاف أن المدارس تلقّت توجيهات بالالتزام بالإرشادات الوقائية، بما في ذلك تشجيع ارتداء الكمامات وتقليل الأنشطة الجماعية، مؤكدًا أن الهدف هو احتواء الفيروس دون تعطيل العملية التعليمية.