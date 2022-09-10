فوجئت بشاب على فراشها.. قصص أغرب 5 محاولات لاغتيال الملكة إليزابيث

وبعد 8 أيام فقط من هذا الحادث ألقت الشرطة القبض على مراهق يدعى كريستوفر جون لويس "17 عامًا"، لكنها لم تفرج عن تفاصيل الاغتيال إلا عام 2018؛ حيث تسترت السلطات النيوزيلندية وقتها على المحاولة منعًا للحرج، وحتى لا تتوقف الملكة عن زيارة البلاد، وأشيع أنه "مختل بشدَّة".