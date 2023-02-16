إدارة الكوارث والطوارئ التركية: الزلزال الكبير حرّك القشرة الأرضية 7.3 أمتار

نواجه وضعًا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858.. وعدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و4 درجات على مقياس "ريختر" بلغ 1253؛ في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس "ريختر" 394، وعدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38؛ وفق "سكاي نيوز".