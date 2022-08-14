احتمالان للحالة الجوية في بحر العرب.. إعلان عماني وتحذير إماراتي

أعلنت الأرصاد العمانية عن ضعف الحالة الجوية في بحر العرب وتراجع تصنيفها من منخفض مداري عميق إلى منخفض مداري.
وأوضحت أنه خلال الساعات القادمة هناك احتمالان للحالة الجوية؛ إما تلاشيها في بحر العرب أو بقاء الحالة لفترة أطول بالقرب من السواحل الهندية الباكستانية مع إمكانية ضعفها أو نشاطها مرة أخرى.
وأشارت الأرصاد العمانية إلى وجود تكثف وتدفق السحب على سواحل بحر عمان وعلى محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة وأجزاء من سواحل شمال الباطنة والوسطى،لافتة إلى استمرار وجود العوالق الترابية والغبار وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وكانت سفارة الإمارات في مسقط أهابت بالمواطنين الموجودين في سلطنة عمان الشقيقة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة بشأن المنخفض المداري، وما يصاحبه من أمطار بدءاً من يوم السبت ولعدة أيام قادمة.
وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024، وتمنت السلامة للجميع، وذكّرت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان الشقيقة.