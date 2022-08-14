احتمالان للحالة الجوية في بحر العرب.. إعلان عماني وتحذير إماراتي

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024، وتمنت السلامة للجميع، وذكّرت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان الشقيقة.