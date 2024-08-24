"الصارخ في السماء".. لعبة ملاهٍ تتوقّف بركابها على ارتفاع 74 مترًا تحت الرياح والمطر

كشف فيديو صادم من المكسيك عن حالة الرعب التي عاشها 32 شخصًا من راكبي لعبة الملاهي "Sky Screamer - الصارخ في السماء"، حين توقفت بهم اللعبة على ارتفاع 74 مترًا لمدة 30 دقيقة.
وحسب صحيفة "إل هيرالدو دي مكسيكو" المكسيكية: وقع الحادث يوم 18 أغسطس الجاري في ملاهي "Six Flags" بمدينة مكسيكو عاصمة البلاد، حين ضربت المدينة أمطارًا غزيرة، وتسبّبت في توقف العديد من مظاهر الحياة بالمدينة.
وأظهر فيديو مرعب تمّ تداوله على مواقع التواصل 32 شخصًا معلقين في الهواء على ارتفاع 74 مترًا، وهو ما يوازي ارتفاع مبنى من 24 طابقًا، وقد بدأ بعض النساء بالصراخ، بعدما تسبّبت الأمطار الغزيرة والعواصف في توقف اللعبة في الهواء لمدة 30 دقيقة، بينما ظلّ ركاب اللعبة يتأرجحون في الهواء، وهم يخشون أن تنهار الحبال تحت وطأة ثقل أجسامهم.
والغريب أن الشركة أكدت أن توقف اللعبة في الهواء كان جزءًا من برنامج تحريكها، والذي تم وضعه لزيادة الجذب إلى اللعبة. وأضافت الشركة: "لحسن الحظ لم تقع إصابات في الموقع، ولم يبقَ إلا مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كما انتشرت بعض الصور المروعة على فيسبوك وتويتر".
وحسب الصحيفة: وعقب نشر الفيديو تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن لحظات الرعب التي عاشها ركاب اللعبة، فكتب أحد المستخدمين، قائلًا: "كانت ستصبح ملاهي تشابولتيبيك أخرى"، في إشارة لحادث تحطم لعبة ملاهي تشابولتيبيك عام 2019، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة العديد بجروح، وتسبب بإغلاق واحدة من أشهر ملاهي المكسيك.