"الصارخ في السماء".. لعبة ملاهٍ تتوقّف بركابها على ارتفاع 74 مترًا تحت الرياح والمطر

وأظهر فيديو مرعب تمّ تداوله على مواقع التواصل 32 شخصًا معلقين في الهواء على ارتفاع 74 مترًا، وهو ما يوازي ارتفاع مبنى من 24 طابقًا، وقد بدأ بعض النساء بالصراخ، بعدما تسبّبت الأمطار الغزيرة والعواصف في توقف اللعبة في الهواء لمدة 30 دقيقة، بينما ظلّ ركاب اللعبة يتأرجحون في الهواء، وهم يخشون أن تنهار الحبال تحت وطأة ثقل أجسامهم.