فيديو صادم.. شاهد ما حدث أمام الحضور في حفل زواج بالكويت

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ، يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس؛ معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.