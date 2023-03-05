قبيل "الموعد المرتقب للزلزال الهائل".. هزة في تركيا وتغريدة جديدة للعالم الهولندي

وخلال المقطع، ربط هوغربيتس بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر. وشدد مجددًا على أن أول أسبوع من شهر مارس "سيكون حرجًا"، وكررها عدة مرات خلال الفيديو، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة الزلزالية التي يتوقعها قد تتخطى 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر. وحذر بالأخص من أيام 3 و4 من مارس، مشيرًا إلى أن الخطر قد يمتد إلى 6 و7 من الشهر أيضًا، مع اكتمال القمر.