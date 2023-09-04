توقيف 5 إسرائيليين في قبرص بسبب شبهة اغتصاب جماعي لشابة بريطانية

قالت السلطات القبرصية إن خمسة سائحين إسرائيليين أوقفوا، الاثنين، بسبب شبهة باغتصاب جماعي لشابة بريطانية.

وفي التفاصيل، تم القبض على الشبان الخمسة، الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و20 عاماً، الأحد بعد أن أبلغت سائحة بريطانية تبلغ 20 عاماً الشرطة بأنها تعرضت لاغتصاب جماعي في غرفة فندق بمنتجع آيا نابا في قبرص، وفق "فرانس برس".