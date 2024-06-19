"بالاستهلاك المعتدل".. لماذا ينصح طبيب روسي بشرب القهوة يوميًّا؟

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير "مياسنيكوف"، إلى أن الدراسة شملت أكثر من 10 آلاف متطوع، قدّموا معلومات عن نمط حياتهم؛ بما في ذلك مستوى نشاطهم البدني، وكمية القهوة التي يتناولونها. وبعد 10 سنوات من المتابعة، اكتشف العلماء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (2- 3 أكواب يوميًّا) يعوض عن الآثار السلبية لنمط الحياة الخامل على الصحة.