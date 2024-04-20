في بلد عربي منذ آلاف السنين.. دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية"

أيًّا كان المُسمّى الذي يُطلق على القهوة، فإنها بلا شك جزء كبير من الثقافة العالمية والقهوة المصنوعة من النوع "أرابيكا" أو "البن العربي" هي الأكثر تفضيلًا لدى عشاق ذلك المشروب.