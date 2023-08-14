جريمة مروعة في مصر.. رجل "يشعل النار في خطيبته"

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، صرّح مصدر أمني بأن الجاني "أحمد ع." (27 عامًا)، استغل فرصة وجود خطيبته بصحبة شقيقتها ووالدتها فقط، وتسلل إلى منزلها في قرية قبلي قامولا في الأقصر؛ حيث وصل إلى غرفتها دون أن يشعر به أحد، وسكب البنزين على جسدها ثم أشعل فيه النيران.