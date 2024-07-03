مصر.. السيسي يعيّن وزيرًا جديدًا للدفاع

ولد اللواء عبدالمجيد صقر في عام 1962، وتولى منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد لوزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، ثم نائب رئيس الإدارة.