مصر.. السيسي يعيّن وزيرًا جديدًا للدفاع

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قام بترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيرًا للدفاع.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فقد أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بتعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا بترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة فريق أول.
ولد اللواء عبدالمجيد صقر في عام 1962، وتولى منصب محافظ السويس في سبتمبر عام 2018، وشغل عدة مناصب منها مساعد لوزير الدفاع عام 2015، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، ثم نائب رئيس الإدارة.
نال اللواء عبدالمجيد صقر عددًا من الأنواط والميداليات؛ منها نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
وحصل "صقر" على ماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية، وبكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية.