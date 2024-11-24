لا تحرموهم منه.. دراسة تكشف تأثير الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المشاركين الذين استخدموا الإنترنت يوميًّا أو أسبوعيًّا أبلغوا عن أعراض أقل للاكتئاب، وتقييم ذاتي أفضل، مقارنة بأولئك الذين استخدموه بشكل أقل، أو لم يستخدموه على الإطلاق.