لا تحرموهم منه.. دراسة تكشف تأثير الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن

درس علماء صينيون من جامعة هونغ كونغ تأثير الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن، شملت 87.5 ألف شخص من 23 دولة، أعمارهم 50 عامًا فأكثر.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير مجلة " Nature Human Behavior " العلمية إلى أنه اتضح للباحثين أن مستخدمي شبكة الإنترنت الأكبر سنًّا أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المشاركين الذين استخدموا الإنترنت يوميًّا أو أسبوعيًّا أبلغوا عن أعراض أقل للاكتئاب، وتقييم ذاتي أفضل، مقارنة بأولئك الذين استخدموه بشكل أقل، أو لم يستخدموه على الإطلاق.
واتضح للباحثين أن أعراض الاكتئاب تقل بين مستخدمي الإنترنت الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وغير المتزوجين، ومَنْ لديهم شهادة جامعية، ولديهم تواصل اجتماعي أقل، والخاملين، والذين يعانون أمراضًا مزمنة، ومَن كان يعمل وقت الدراسة.
ويشير الباحثون إلى أن تحليلهم اعتمد على طُرق مختلفة لتقييم تأثير الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن.