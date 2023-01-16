"لقطة تقشعر لها الأبدان".. فيديو جديد من داخل الطائرة النيبالية لحظة تحطمها

وتحت عنوان "لقطات تقشعر لها الأبدان"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن راكبًا هنديًّا كان يقوم ببث مباشر في لقطات حية من داخل الطائرة؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين وقع حادث تحطم الطائرة في مدينة بخارى؛ مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 72 شخصًا كانوا على متنها.