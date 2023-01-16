"لقطة تقشعر لها الأبدان".. فيديو جديد من داخل الطائرة النيبالية لحظة تحطمها
كشف فيديو جديد عن اللحظات الأخيرة والثواني التي سبقت تحطم طائرة الركاب النيبالية أمس الأحد، وكيف كانت أجواء السعادة والمرح تسود على متن الطائرة، قبل أن يحدث صوت اصطدام ضخم وتشتعل النيران.
وتحت عنوان "لقطات تقشعر لها الأبدان"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن راكبًا هنديًّا كان يقوم ببث مباشر في لقطات حية من داخل الطائرة؛ وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين وقع حادث تحطم الطائرة في مدينة بخارى؛ مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 72 شخصًا كانوا على متنها.
وتُظهر اللقطات، التي يُزعَم أنها التُقِطَت من قِبَل رجل هندي يدعى سونو جايسوال، الركاب وهم يبتسمون بينما تُحَلّق الطائرة فوق المنازل. ويظهر شعار شركة "Yeti Airlines" على المقاعد، ويمكن رؤية إعلان عن التأمين على الحياة في نيبال.
وبينما كانت الطائرة تحلق فوق المنازل، فجأة نسمع صوت اصطدام وتضطرب الكاميرا كأنها سقطت من يد شخص ما، وتظهر النيران والصراخ في نهاية المشهد.