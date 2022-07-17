وسائل إعلام يابانية: قاتل آبي ألمح إلى خططه في رسالة قُبيل المأساة

وأراد ياماغامي، وفقكما نقلت "روسيا اليوم"، في الأصل تنفيذ هجومه على رئيس الوزراء السابق في أوكاياما، لكن لأن الفعالية السياسية جرت في قاعة مغلقة وتطلب ذلك ضرورة ملء استمارة شخصية لدخول المكان، تخلى المجرم عن خطته.. وفي اليوم نفسه، أصبح معروفاً أن آبي غيّر مسار رحلته في إطار الحملة الانتخابية، وينوي التحدث في نارا في اليوم التالي.