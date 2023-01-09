رقم قياسي.. ذبح نحو 10 ملايين طائر في اليابان لمواجهة إنفلونزا الطيور

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوزارة قالت إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 98ر9 مليون في مقاطعة اباراكي، شمال شرق طوكيو، في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود إنفلونزا الطيور.