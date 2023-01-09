رقم قياسي.. ذبح نحو 10 ملايين طائر في اليابان لمواجهة إنفلونزا الطيور

لجأت وزارة الزراعة اليابانية إلى ذبح نحو 10 ملايين طائر في مزارع دواجن هذا الموسم، فيما يعد رقمًا قياسيًا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوزارة قالت إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 98ر9 مليون في مقاطعة اباراكي، شمال شرق طوكيو، في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود إنفلونزا الطيور.
ووفقًا لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن العدد القياسي السابق للطيور التي تم ذبحها بلغ 87ر9 مليون في الفترة ما بين نوفمبر 2020 ومارس 2021.
ووفق الألمانية تم رصد 56 حالة إصابة في 23 مقاطعة من بين 47 مقاطعة هذا الموسم حتى اليوم.
وتم تأكيد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم في مزرعة دواجن في مقاطعة أوكاياما غرب اليابان في أكتوبر الماضي.