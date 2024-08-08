بعد زيادة حالاته بين البشر.. "الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا طارئًا بسبب "جدري القردة"

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم أمس الأربعاء، إنه "ونظرًا لانتشار جدري القردة خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحتمال انتشاره داخل إفريقيا وخارجها، قررت المنظمة تشكيل لجنة طوارئ لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة، وذلك أمر ذو أهمية دولية".