إطلاق نار كثيف في شاطئ أسترالي شهير يخلف إصابات

قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إنها تستجيب لواقعة لا تزال جارية عند شاطئ بوندي في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.
وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن هناك تقارير عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، مشيرة إلى وقوع إصابات عديدة.
وأفاد شهود لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.
ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على "إكس"، تقول: "على الموجودين في مكان الواقعة الاحتماء".
كما نقلت مصادر عن الشرطة الأسترالية قولها إن هناك شخصين قيد الاحتجاز.