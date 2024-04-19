خصخصة الخطوط الباكستانية والمطارات ومفاوضات لبيع الأغلبية للسعودية

تعتزم باكستان خصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية (PIA)، وتجري حالياً مفاوضات بين المسؤولين الباكستانيين وعدة أطراف سعودية لبيع الحصة الأغلبية في الشركة للسعوديين.
وأوضحت المصادر الباكستانية، أن عملية الخصخصة ستشمل المطارات الرئيسة، إضافة إلى بعض الجهات الخدمية التي تمتلكها الدولة بنسبة أغلبية، وتمّت دعوة أطرافٍ سعودية للمساهمة في عمليات الخصخصة، وتعزيز الرغبة في بيع حصة الأغلبية من الخطوط الجوية الباكستانية للمستثمرين السعوديين.
ولم تقدّم المصادر المطلعة على الخطة مزيداً من التفاصيل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضح عديدٌ من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم الانتهاء من ملفات الخصخصة هذه بحلول 3 مايو المقبل.
وصرّح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف؛ في تصريحات صحفية اليوم، بأن عددًا من رجال الأعمال السعوديين البارزين سيقومون بزيارة إسلام أباد قريباً، مشيراً إلى أن الزيارة تتعلق ببعض الاستثمارات في البلاد، دون الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل.