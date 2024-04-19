خصخصة الخطوط الباكستانية والمطارات ومفاوضات لبيع الأغلبية للسعودية

ولم تقدّم المصادر المطلعة على الخطة مزيداً من التفاصيل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتضح عديدٌ من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم الانتهاء من ملفات الخصخصة هذه بحلول 3 مايو المقبل.