بـ"خطوات السلطعون".. شاهد أغرب طريقة هروب لقاتل من سجن أمريكي

وقال الرائد جورج بيفينز، نائب مفوض العمليات بشرطة ولاية بنسلفانيا، يوم الاثنين: إن الوكالة تولت الدور القيادي في التحقيق، وجلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة؛ بما في ذلك تشغيل الصوت، بتسجيل من والدته من مروحية تقوم بتمشيط المنطقة.