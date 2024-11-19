دراسة: 20% من الأمريكيين يحصلون على أخبارهم من مشاهير وسائل التواصل

وفحصت الدراسة الحسابات التي يديرها أشخاص، ينشرون ويتحدثون بانتظام عن الأحداث الجارية، بما فيها البث الصوتي والنشرات الإخبارية، ولديهم أكثر من 100 ألف متابع على قائمة تشمل منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" و"تيك توك".

وشملت القائمة أشخاصًا من مختلف ألوان الطيف السياسي الأمريكي من جمهوريين وديمقراطيين، وغيرهما.