"إياتا" يأسف لقرار إعادة فرض "قيود كورونا" في المطارات: فشلت على مدار 3 سنوات

وكانت "بكين" قد أدانت فرض عدد من الدول -من بينها فرنسا والولايات المتحدة- فرض قيود صارمة على القادمين من الصين للحد من انتشار الفيروس أو ظهور متحورات جديدة، قائلة إنها "تفتقر إلى أساس علمي، وتُعد غير مقبولة"، وأكدت أنها قد ترد بإجراءات مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.