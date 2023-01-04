"إياتا" يأسف لقرار إعادة فرض "قيود كورونا" في المطارات: فشلت على مدار 3 سنوات

أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن أسفه بسبب عودة قيود فيروس كورونا في المطارات.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه القيود تَقرر إعادة تطبيقها؛ على الرغم من ثبوت فشلها على مدار السنوات الثلاث الماضية.
يشار إلى أن "الغالبية العظمى" من دول الاتحاد الأوروبي فرضت إجراء اختبارات كوفيد-19 للمسافرين القادمين من الصين قبل مغادرتهم إلى أوروبا، وهو جزء من توصيات اعتُمدت خلال اجتماع لمسؤولي الصحة في الاتحاد عقد الثلاثاء في بروكسل.
وكانت "بكين" قد أدانت فرض عدد من الدول -من بينها فرنسا والولايات المتحدة- فرض قيود صارمة على القادمين من الصين للحد من انتشار الفيروس أو ظهور متحورات جديدة، قائلة إنها "تفتقر إلى أساس علمي، وتُعد غير مقبولة"، وأكدت أنها قد ترد بإجراءات مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.
وصوّتت "الغالبية العظمى" من دول الاتحاد، الأوروبي الثلاثاء، على تأييد إجراء اختبارات كوفيد-19 منهجية للمسافرين القادمين من الصين قبل مغادرتهم إلى أوروبا، وفق ما أعلنه ناطق باسم المفوضية الأوروبية.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من توصيات اعتُمدت خلال اجتماع لمسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي عقد الثلاثاء في بروكسل. وستتم مناقشته الأربعاء خلال اجتماع يهدف إلى إعداد استجابة منسقة من الاتحاد الأوروبي للارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين.