تنبأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات.. المؤرخ "ليختمان" يتوقع فوز "هاريس"

وقال: "لقد واجهنا وضعًا غير مسبوق يتمثل في انسحاب رئيس جالس عشية المؤتمر، وقد أثر ذلك على مفاتيحي، والآن، مع انسحاب بايدن، فقد الديمقراطيون مفتاحًا واحدًا - مفتاح شغل المنصب. اعتقدت ربما أنه بالنظر إلى الطريقة التي كانت تبدو بها الأمور، إذا انسحب بايدن، سيكون لدى الديمقراطيين شجار كبير في الحزب وهذا سيكلفهم مفتاحًا ثانيًا، مما قد يخسرهم الانتخابات. لكن الديمقراطيين أصبحوا أخيرًا أذكياء واتحدوا خلف هاريس وهذا حافظ على مفتاح المنافسة. وهذا يعني أن التحول كلفهم مفتاحًا واحدًا فقط".