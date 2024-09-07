تنبأ بشكل صحيح بنتائج 9 من آخر 10 انتخابات.. المؤرخ "ليختمان" يتوقع فوز "هاريس"

تنبأ المؤرخ آلان ليختمان من الجامعة الأمريكية، الذي تنبأ بشكل صحيح بنتائج تسعة من آخر عشرة انتخابات رئاسية، بأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ستكون الفائزة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
وقال "ليختمان" في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "إن الديمقراطيين أصبحوا أخيرًا أذكياء من خلال الالتفاف حول كامالا هاريس كمرشحتهم - وهذا أحد الأسباب التي ستجعلها تفوز بالانتخابات".
وطورت الصيغة التي استخدمها آلان ليختمان للتنبؤ بشكل صحيح، بكل سباق رئاسي تقريبًا منذ عام 1984، والتي يطلق عليها "مفاتيح البيت الأبيض"، في عام 1981 مع عالم الرياضيات فلاديمير كيليس-بوروك، وتستند إلى تحليلهما للانتخابات الرئاسية منذ عام 1860، وتتكون "المفاتيح" من 13 سؤالاً صحيحًا أو خاطئًا، وهي معايير إذا كانت صحيحة، تفضل الاستقرار.
وأوضح "ليختمان" أن "الطريقة التي تعمل بها بسيطة للغاية. إذا انقلبت ستة مفاتيح أو أكثر - أي ستة - ضد حزب البيت الأبيض، يُتنبأ بأنهم خاسرون. وإلا، يُتنبأ بأنهم فائزون، وبالمناسبة، هذا أدى أيضًا إلى التنبؤ بفوز دونالد ترامب، مما جعلني تقريبًا الوحيد الذي قدم هذا التنبؤ في عام 2016".
وذكر "ليختمان" أن الديمقراطيين الذين تمثلهم "هاريس" قد يخسرون خمسة مفاتيح على الأكثر، وهذا هو السبب في أنه يتنبأ بأننا "سنشهد انتخابات تكسر السوابق وستصبح كامالا هاريس أول امرأة رئيسة للولايات المتحدة".
وقال: "لقد واجهنا وضعًا غير مسبوق يتمثل في انسحاب رئيس جالس عشية المؤتمر، وقد أثر ذلك على مفاتيحي، والآن، مع انسحاب بايدن، فقد الديمقراطيون مفتاحًا واحدًا - مفتاح شغل المنصب. اعتقدت ربما أنه بالنظر إلى الطريقة التي كانت تبدو بها الأمور، إذا انسحب بايدن، سيكون لدى الديمقراطيين شجار كبير في الحزب وهذا سيكلفهم مفتاحًا ثانيًا، مما قد يخسرهم الانتخابات. لكن الديمقراطيين أصبحوا أخيرًا أذكياء واتحدوا خلف هاريس وهذا حافظ على مفتاح المنافسة. وهذا يعني أن التحول كلفهم مفتاحًا واحدًا فقط".
ويصف "ليختمان" مفتاح المنافسة بأنه "عدم وجود منافسة جدية لترشيح حزب السلطة"، أما المفاتيح الأخرى فهي: تفويض الحزب، شغل المنصب، الحزب الثالث، الاقتصاد قصير المدى، الاقتصاد طويل المدى، تغيير السياسات، الاضطرابات الاجتماعية، الفضائح، الفشل الخارجي/العسكري، النجاح الخارجي/العسكري، كاريزما شاغل المنصب وكاريزما المنافس.
وقال "ليختمان": "أعتقد أن وجود هاريس في الصدارة بدلاً من جو بايدن، صانع السياسات، قد خفف من الحماس للاحتجاجات مما ساعد على إنقاذ مفتاح ثانٍ، وهو مفتاح الاضطرابات الاجتماعية، وتظهر المفاتيح أن كامالا هاريس هي الفائزة المتوقعة".