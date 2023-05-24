"نظرتُ في عينيه وعدتُ من حيث أتيت".. فيديو الرجل الذي شاهد وحشًا عملاقًا على باب بيته

وبعد اتصاله بالشرطة، تَقرر إرسال متخصص في اصطياد التماسيح وهو تيموثي ديراموس، الذي قال: "كان عليّ أن أُحكِم إغلاق فمه بشريط لاصق. حاول مهاجمتي بذيله، وظل الوحش يتقلب حتى استطعنا أخيرًا تثبيته في شاحنة".