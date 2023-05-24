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"نظرتُ في عينيه وعدتُ من حيث أتيت".. فيديو الرجل الذي شاهد وحشًا عملاقًا على باب بيته
تفاجأ مقيم في إحدى ضواحي مدينة ميسوري سيتي بولاية تكساس الأمريكية، لدى عودته إلى منزله، بتمساح عملاق، استغرق الإمساكُ به ثلاث ساعات.
ويبلغ طول التمساح الذي تفاجأ به "جريج" 11 قدمًا؛ بينما يصل وزنه إلى 544 كيلوغرامًا.
وحسب وكالة "يو بي آي" للأنباء؛ فقد تمت الاستعانة بأحد الصيادين للإمساك بالتمساح، وقد استغرقت "المعركة" ثلاث ساعات.
ونقلت "يو بي آي" عن "جريج" قوله: "لدى عودتي من العمل كان التمساح عند باب منزلي.. لقد رأيت عينيه وبعدها قمت بالدوران فورًا والعودة من حيث أتيت، وسِرْتُ ببطء، لقد كان عملاقًا".
وبعد اتصاله بالشرطة، تَقرر إرسال متخصص في اصطياد التماسيح وهو تيموثي ديراموس، الذي قال: "كان عليّ أن أُحكِم إغلاق فمه بشريط لاصق. حاول مهاجمتي بذيله، وظل الوحش يتقلب حتى استطعنا أخيرًا تثبيته في شاحنة".