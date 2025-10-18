المحكمة الأمريكية تمنع شركة “NSO” الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس على "واتساب"

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يقضي بمنع شركة NSO الإسرائيلية، المطوّرة لبرمجيات التجسس الشهيرة مثل “بيغاسوس”، من تثبيت أو استخدام أي برامج تجسس على تطبيق “واتساب” المملوك لشركة “ميتا”.
وجاء القرار بعد معركة قضائية امتدت لعدة سنوات بين “ميتا” و”NSO”، إثر اتهامات للشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرات في “واتساب” لاختراق هواتف مستخدمين حول العالم، بينهم صحفيون ومسؤولون حكوميون ونشطاء.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا لشركة “ميتا” في إطار جهودها لحماية خصوصية المستخدمين وتعزيز أمن المنصات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
ووفقًا لتقرير نشرته CTV News، فإن المحكمة رفضت محاولة “NSO” الحصول على حصانة حكومية كانت تزعم أنها تعمل بموجبها لصالح وكالات أمنية.
يُذكر أن شركة “NSO” تواجه قيودًا دولية متزايدة منذ إدراجها على القائمة السوداء الأمريكية في عام 2021، بسبب أنشطتها المرتبطة بالتجسس الإلكتروني.