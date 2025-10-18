المحكمة الأمريكية تمنع شركة “NSO” الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس على "واتساب"

وجاء القرار بعد معركة قضائية امتدت لعدة سنوات بين “ميتا” و”NSO”، إثر اتهامات للشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرات في “واتساب” لاختراق هواتف مستخدمين حول العالم، بينهم صحفيون ومسؤولون حكوميون ونشطاء.