بالفيديو.. طائرة مسيّرة تصطاد لصاً هارباً في "أغرب موقع ممكن"

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصاً حاول سرقة طرد كان موضوعاً على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسبباً في وقت لاحق بوقوع حادث سير.