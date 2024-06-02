في سن الـ93 عامًا.. إمبراطور الإعلام الأمريكي يتزوج للمرة الخامسة

وفي عام 1996 تأسست "فوكس نيوز تشانيل" الاخبارية، التي يمتلكها مردوخ، وهي شبكة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وأثرت بشكل عميق على التلفزيون، وأصبحت مصدرًا إخباريًّا واسع الانتشار بين العديد من الجماهير والساسة المحافظين في الولايات المتحدة.