في سن الـ93 عامًا.. إمبراطور الإعلام الأمريكي يتزوج للمرة الخامسة
احتفل إمبراطور صناعة الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ بزفافه الخامس بعد أن بلغ الثالثة والتسعين من عمره.
وحسبما أعلنت الصحف التي تمتلكها مؤسسته الإعلامية "نيوز كورب" أمس الأحد، فإن مردوخ الذي يتمتع بأصول أسترالية تزوج إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة (67 عامًا) ذات الأصول الروسية، أمس الأول السبت في حفل أقيم بمزرعة الكروم التي يمتلكها في بيل إير بولاية كاليفورنيا.
وكان مردوخ وعروسه قد أعلنا خطبتهما في مارس الماضي، وكانت آخر زيجاته قبل ذلك عارضة الأزياء والممثلة جيري هول التي تزوجها عام 2016، وانفصلا بالطلاق عام 2022.
أما جوكوفا فهي الزوجة السابقة لألكسندر جوكوف، وهو ملياردير وسياسي روسي، يستثمر في مجال الطاقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وفي الخريف الماضي تنحى مردوخ عن منصبه رئيسًا للشركة الأم المالكة لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية وممتلكاته الإعلامية في "نيوز كورب"؛ ليتولى ابناه موقعه في إمبراطورية إعلامية، تمتد عبر القارات، وساعدت في تشكيل السياسة الأمريكية الحديثة.
وفي عام 1952 ورث مردوخ صحيفة في مسقط رأسه أستراليا من والده، وعلى مدار عقود أنشأ مؤسسة إخبارية وترفيهية، ذاع صيتها في الولايات المتحدة وبريطانيا، وامتلكت صحفًا بارزة، مثل "ذا تايمز أوف لندن"، و"وول ستريت جورنال".
وفي عام 1996 تأسست "فوكس نيوز تشانيل" الاخبارية، التي يمتلكها مردوخ، وهي شبكة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وأثرت بشكل عميق على التلفزيون، وأصبحت مصدرًا إخباريًّا واسع الانتشار بين العديد من الجماهير والساسة المحافظين في الولايات المتحدة.