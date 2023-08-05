"اليونسكو" توصي بحظر الهواتف الذكية في المدارس.. تعرّف على الأسباب

وقالت أودري ألوزا، المديرة العامة لليونسكو للصحيفة: “الثورة الرقمية تحمل إمكانات لا تُحصى، ولكن مثلما تم الإعراب عن التحذيرات حول كيفية تنظيمها في المجتمع، يجب إيلاء اهتمام مماثل للطريقة التي يتم استخدامها في التعليم. يجب أن يكون استخدام التكنولوجيا لتحسين خبرات التعلم ولصالح الطلاب والمعلمين، وليس على حسابهم”.