بعد قتل لبناني طعنًا.. سلاحٌ حربيٌّ يُنهي حياة طالب أردني بأمريكا والتفاصيل مثيرة!

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسابيع قليلة، وبعد مقتل الطالب اللبناني كريم أبي نجم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طعنًا بالسكين، قُتل يوم الاثنين الماضي، الطالب الأردني محمد هاني الكيلاني (22 عامًا) أثناء عودته من الجامعة التي يدرس فيها في ولاية كاليفورنيا.
وروى أحد أفراد عائلة محمد الكيلاني، من العاصمة الأردنية عمان: "محمد كان على بُعد أسابيع قليلة من تخرجه في اختصاص التجارة والتسويق، وكان يُعِد مفاجأة مفرحة لأهله؛ لكن القدر كان أسرع وخبرُ الموت كان الفاجعة".
وفي التفاصيل المثيرة، قال والد الشاب الراحل هاني الكيلاني لوسائل إعلام أردنية: "أثناء عودة ابني من الجامعة التي يدرس فيها في الولايات المتحدة، برفقة زميلته، اعترضت طريقه سيارة أثناء قيادته لسيارته، وأقفلت الطريق أمامه؛ مما أدى إلى توقفه ومناقشة سائق السيارة المعترضة حول أسباب مضايقته؛ إلا أن سائقها (الجاني) وبعد حوار قصير معه أخرج سلاحًا حربيًّا وصوّبه باتجاه ابني وأطلق النار عليه، ليرديه قتيلًا في ثوانٍ معدودة".
وأضاف: "كانت الحادثة صادمة ومفجعة لنا ولعائلتنا"؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي: "تتابع السفارة الأردنية في الولايات المتحدة تفاصيل قضية مقتل الشاب الأردني".
وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من وقوع جريمة مماثلة راح ضحيتها الطالب اللبناني كريم أبو نجم، البالغ من العمر 20 عامًا، بعد تعرضه للطعن في مدينة دافيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أيضًا، السبت الماضي، بعد ساعات من تسلمه جائزة عن بحثٍ أجراه.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تَعَرّض "أبو نجم" لعملية الطعن حين كان على متن دراجته، في متنزه "Sycamore" بالمدينة.
يُذكر أن جامعة كاليفورنيا "دافيس" كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه بقتل الطالب اللبناني كريم أبو نجم؛ مضيفة أن القاتل يُدعى كارلوس دومينغيز، وكان طالبًا في الجامعة وتم فصله لأسباب أكاديمية.