بعد قتل لبناني طعنًا.. سلاحٌ حربيٌّ يُنهي حياة طالب أردني بأمريكا والتفاصيل مثيرة!

وفي التفاصيل المثيرة، قال والد الشاب الراحل هاني الكيلاني لوسائل إعلام أردنية: "أثناء عودة ابني من الجامعة التي يدرس فيها في الولايات المتحدة، برفقة زميلته، اعترضت طريقه سيارة أثناء قيادته لسيارته، وأقفلت الطريق أمامه؛ مما أدى إلى توقفه ومناقشة سائق السيارة المعترضة حول أسباب مضايقته؛ إلا أن سائقها (الجاني) وبعد حوار قصير معه أخرج سلاحًا حربيًّا وصوّبه باتجاه ابني وأطلق النار عليه، ليرديه قتيلًا في ثوانٍ معدودة".