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دراسة: سَحْب كميات هائلة من المياه الجوفية تسبَّب في ميلان للأرض مترًا واحدًا

حذَّرت من حدوث تأثير عالٍ لهذا الانحراف مع آثار أخرى تشمل علوم الفضاء