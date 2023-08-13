شاهد.. "مركز الفلك الدولي" يرصد هلال كوكب الزهرة في نفس يوم الاقتران

وقال "عودة": اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 يصل كوكب الزهرة إلى الاقتران الداخلي، وهذا يعني أن الشمس والزهرة والأرض تقع على استقامة واحدة، ويكون الزهرة في المنتصف، ومن الناحية النظرية يُفترض أن يكون الزهرة في طور المحاق، ولا يظهر منه شيء وقت الاقتران؛ ولكن بسبب ميلان مستوى مدار كوكب الزهرة حول الشمس عن مستوى مدار الأرض؛ فإنه يصنع وقت الاقتران أحيانًا زاوية مع الشمس تسمح له بالظهور على شكل هلال حتى يوم الاقتران.