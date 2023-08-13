شاهد.. "مركز الفلك الدولي" يرصد هلال كوكب الزهرة في نفس يوم الاقتران

تَمَكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، من تصوير كوكب الزهرة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023م من سماء الإمارات وهو في طور الهلال، في نفس يوم الاقتران.
وتم استخدام تلسكوب بقُطر 14 بوصة، وتوجيهه نحو كوكب الزهرة نهارًا وهو بالقرب من الشمس على مسافة 8 درجات تقريبًا، وبدت الزهرة على هيئة هلال كبير وواضح.
وستختفي الزهرة لبضعة أيام عن الأنظار في وهج الشمس لتعود بالظهور كجرم سماوي لامع جدًّا يُرى بسهولة بالعين المجردة في جهة الشرق قبل شروق الشمس.
وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة لـ"سبق" أن للقمر أطوارًا مثل المحاق والهلال والتربيع والبدر، ولكوكب عطارد وكوكب الزهرة أطوارًا أيضًا.
وقال "عودة": اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 يصل كوكب الزهرة إلى الاقتران الداخلي، وهذا يعني أن الشمس والزهرة والأرض تقع على استقامة واحدة، ويكون الزهرة في المنتصف، ومن الناحية النظرية يُفترض أن يكون الزهرة في طور المحاق، ولا يظهر منه شيء وقت الاقتران؛ ولكن بسبب ميلان مستوى مدار كوكب الزهرة حول الشمس عن مستوى مدار الأرض؛ فإنه يصنع وقت الاقتران أحيانًا زاوية مع الشمس تسمح له بالظهور على شكل هلال حتى يوم الاقتران.
وأضاف: كانت أقرب مسافة بين الزهرة والشمس صباح اليوم في الساعة 3 صباحًا بتوقيت غرينتش، وكان يقع حينها على بُعد 7.671 درجة من الشمس، ويصل الزهرة إلى الاقتران الداخلي اليوم في الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.