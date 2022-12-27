أصيب بها 381 شخصًا في العالم.. دولة آسيوية تسجل إصابة بـ"مرض فتاك" يدمر دماغ البشر

وعاد الرجل في الخمسينيات من عمره إلى كوريا الجنوبية في يوم 10 ديسمبر بعد إقامة لمدة 4 أشهر في تايلاند، وتم نقله إلى مستشفى في اليوم التالي، وتوفي يوم الثلاثاء الماضي.