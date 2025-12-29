عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة وتهدد ملايين السكان

وسجّلت مدينة أتلانتا، أمس، درجة حرارة عظمى بلغت نحو (22) درجة مئوية، مواصلةً موجة دفء غير معتادة بعد أن وصلت الحرارة إلى (26) درجة مئوية عشية عطلة نهاية العام الميلادي، محطّمةً رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، كما شهدت عدة مدن في الجنوب والغرب الأوسط درجات حرارة قياسية بعد العطلة.