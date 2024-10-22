قصة مؤثرة: بعد 6 سنوات من رعاية زوجها طريح الفراش طلَّقها وتزوَّج بأخرى!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة امرأة ماليزية، تُدعى "نورول سيازواني"، أُصيب زوجها في حادث خطير؛ ما جعله مشلولاً؛ فوهبت حياتها ووقتها له زوجةً مخلصةً لمدة 6 سنوات، أصبحت خلالها مثل الممرضة، تعتني به ليلاً ونهارًا، حتى شفاه الله، وبعدها فعل ما لم يكن في الحسبان.