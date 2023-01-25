آخرها نفوق نسر محبوب.. أحداث مشبوهة تثير الريبة بحديقة حيوان دالاس

في 13 يناير، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج، وعُثر على "نوفا" لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات، لكنّ الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضاً.