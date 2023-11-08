فيديو صادم.. فتاة تلتقط بالجوال لحظة قتلها وهي تضحك

وفي الفيديو المروع، يمكن سماع صوت الفتاة "ألفيس" وهي تضحك كما لو كان ما يحدث مزحة، كان "بورخيس" يفتح الباب حين التفت إلى الخلف ورفع مسدسًا ذهبي اللون، وأطلق رصاصة من مسدسه الكاتم للصوت، ليسقط الهاتف وتسقط معه الفتاة قتيلةً على الأرض، في جريمة لم يكشف عن أسبابها حسب الصحيفة.