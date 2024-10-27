يوصف لمرضى الكبد.. دراسة تحذيرية: مضاد حيوي يؤدي إلى ظهور بكتيريا يصعب علاجها

وحسب موقع "ميديكال إكسبريس- medical Xpress" الطبي، وجد فريق دولي من الباحثين في معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، بجامعة ملبورن الأسترالية، أن المضاد الحيوي المعروف باسم "ريفاكسيمين"، والذي يُستخدم غالبًا لمرضى الكبد؛ يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة للمضادات الحيوية تعرف باسم "بكتيريا التكور المعوي- enterococcus faecium" وهي من نوع "المكورات المعوية المقاومة للفانكومايسين (VRE) Vancomycin- resistant Enterococci، والتي تسبب التهابات حادة غالبًا ما تستدعي دخول المستشفى.