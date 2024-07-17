عادة منتشرة بين كثير من الأمهات.. عالمة النفس: 7 نصائح للتوقف عن الصراخ في وجه الطفل

تؤكّد عالمة النفس الروسية، الدكتورة ليليا دوبروفسكايا؛ أنه يجب على الآباء التوقف عن الصراخ في وجه الطفل عند كل موقفٍ أو مشكلة يُثيرها الأبناء بعفوية أو عن قصدٍ، مؤكدةً أنه على الأمهات مراجعة أنفسهن، والتخلص من المشاغل غير الضرورية.
وينقل موقع "جازيتا. رو" الروسي عن "دوبروفسكايا"؛ أن صراخ الأمهات على أطفالهن هو رد فعل دفاعي عاطفي تحاول الأم حماية نفسها به، وتشرح ذلك قائلة: "على سبيل المثال، كل الأمهات لديهن توقعاتٌ عالية من الطفل، فهي تعيش من أجله بالكامل، وتتوقع استحسان المجتمع لك كأم جيدة، ثم يقرّر الطفل فجأة أن يكون متقلب المزاج في المتجر وأمام الناس، هنا تُصاب الأم بالإحباط بسبب الفارق بين ما يفعله وما كانت تتوقعه من طاعةٍ وهدوءٍ، فتصرخ في تعليقاتها لتهدئته، لكن الصراخ والتعليقات تأتي بتأثيرٍ معاكس، حيث يمكن ألا يستجيب الطفل".
وتضيف "دوبروفسكايا"، هناك عديدٌ من هذه الأمثلة: لقد ألبست طفلك ملابس جيدة، واتسخ، وقمت بطهي الطعام لفترة طويلة، ورفض الأكل وربما قلب الطبق.. وبعد أن نام الطفل تتنفسين الصعداء، وأردت فقط شرب كوب من الشاي، لكن بدلاً من النوم يصحو الصغير ويريد أن يأكل ويشرب ويذهب إلى المرحاض، وفوق كل ذلك فهو متقلب المزاج، هنا يحدث الإحباط وتصرخ الأم".
وحسب "دوبروفسكايا"؛ من المستحسن إعادة الأم النظر في عاداتها، حتى تتوقف عن الصراخ في وجه الطفل، وتقدّم سبع نصائح للتخلص من الصراخ، وهي:
-حصول الأم على قسطٍ كافٍ من النوم.
تنصح "دوبروفسكايا" الأم بالحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وتقول: تواجه الأم العديد من المشاعر طوال اليوم وتكبحها، وهو ما يضع "عبئاً" على جهاز الأم العصبي، ونتيجة لذلك، لا تستطيع كبح جماح نفسها وتبدأ بالصراخ في أقل موقف، ولهذا يجب الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم وتحسين نوعيته، وذلك بالذهاب إلى النوم في الوقت نفسه دائماً.
- يجب عدم الإفراط في تناول الطعام ليلاً.
- يجب استبعاد التفكير في المشكلات العاطفية قبل النوم.
- يجب استشارة الطبيب في حالة الاستيقاظ مبكراً دائماً.
-تشير العالمة، إلى ضرورة أن تعيد الأم النظر في العادات التي تتبعها، ولا تنصح بالتغيير الفجائي للعادات، لأن الإقلاع فجأة عن تناول الحلويات مثلاً، يمكن أن يؤدي إلى التوتر والاضطراب، وبالتالي الصراخ على الطفل.
-كما تنصح "دوبروفسكايا"؛ الأم، بتخصيص وقتٍ لنفسها، على الأقل 15 دقيقة في الصباح وبعد الظهر والمساء، حيث يمكن أن يؤدي تعب الوالدين والضغط النفسي إلى الإحباط، لذلك من المهم تخصيص وقت للتعافي.
-أيضاً تنصح "دوبروفسكايا"؛ الأم، بالتخلص من المخاوف غير الضرورية، وتقول: توقفي عن غسل الأرض ثلاث مرات في اليوم، وكي الملابس مراراً وتكراراً.. وتأكّدي أنه إذا كان الطفل يتجوّل بقميصٍ غير مكوي، فلن يؤثر ذلك في صحته العقلية بأي شكلٍ من الأشكال، لكن الأم التي تصرخ في وجهه ستترك أثراً سيئاً".
أخيراً، على الأم أن تتعلم أساليب التواصل واحتواء الغضب والتعبير عنه بصورةٍ ملائمة، لأنه سيتعيّن على الأم نفسها تعليم الطفل احتواء العواطف، وهذا هو مفتاح التربية النفسية للصغير.