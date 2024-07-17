عادة منتشرة بين كثير من الأمهات.. عالمة النفس: 7 نصائح للتوقف عن الصراخ في وجه الطفل

وينقل موقع "جازيتا. رو" الروسي عن "دوبروفسكايا"؛ أن صراخ الأمهات على أطفالهن هو رد فعل دفاعي عاطفي تحاول الأم حماية نفسها به، وتشرح ذلك قائلة: "على سبيل المثال، كل الأمهات لديهن توقعاتٌ عالية من الطفل، فهي تعيش من أجله بالكامل، وتتوقع استحسان المجتمع لك كأم جيدة، ثم يقرّر الطفل فجأة أن يكون متقلب المزاج في المتجر وأمام الناس، هنا تُصاب الأم بالإحباط بسبب الفارق بين ما يفعله وما كانت تتوقعه من طاعةٍ وهدوءٍ، فتصرخ في تعليقاتها لتهدئته، لكن الصراخ والتعليقات تأتي بتأثيرٍ معاكس، حيث يمكن ألا يستجيب الطفل".