رداً على تصريحات ترامب.. "الصحة العالمية" تؤكد: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الدراسات التي بحثت في وجود صلة بين تناول الأمهات لدواء الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) أثناء الحمل ومرض التوحد لم تثبت أي علاقة سببية قاطعة، مشيرة إلى أن النتائج المتوفرة حتى الآن لا تزال متضاربة. وجاء هذا التوضيح ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ربط فيها بين المسكن الشائع والتوحد.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، أوضح المتحدث باسم المنظمة، تاريك ياشاريفيتش، في مؤتمر صحفي بجنيف أن بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى احتمال وجود ارتباط، إلا أن "عدم تكرار النتائج يتطلب الحذر الشديد قبل استخلاص أي علاقة سببية مؤكدة".
وشدد ياشاريفيتش على ضرورة أن تتوخى الحوامل الحذر عند استخدام الأدوية، خصوصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بارتفاع معدلات التوحد من طفل واحد بين كل عشرة آلاف إلى طفل من بين كل 31، داعيًا النساء الحوامل إلى الامتناع عن استخدام الباراسيتامول. من جانبها، أيدت منظمات صحية أخرى، مثل وكالة الأدوية الأوروبية، موقف منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الباراسيتامول آمن للحوامل عند الضرورة.