رداً على تصريحات ترامب.. "الصحة العالمية" تؤكد: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد

وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بارتفاع معدلات التوحد من طفل واحد بين كل عشرة آلاف إلى طفل من بين كل 31، داعيًا النساء الحوامل إلى الامتناع عن استخدام الباراسيتامول. من جانبها، أيدت منظمات صحية أخرى، مثل وكالة الأدوية الأوروبية، موقف منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الباراسيتامول آمن للحوامل عند الضرورة.