سوت منازل بالأرض.. "بايدن" يعلن حالة الطوارئ في مسيسبي لمساعدة متضرري العاصفة

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية مسيسبي، اليوم (الأحد)، بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصاً بها، فضلاً عن آخر في ولاية ألاباما.