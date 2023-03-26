سوت منازل بالأرض.. "بايدن" يعلن حالة الطوارئ في مسيسبي لمساعدة متضرري العاصفة

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية مسيسبي، اليوم (الأحد)، بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصاً بها، فضلاً عن آخر في ولاية ألاباما.
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن "بايدن" أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف البيان أنه سيجري تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل سويت بالأرض، وحطامًا متناثرًا في الطرق، بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة.